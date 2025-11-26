Перемовини знову зайшли у глухий кут: що тепер буде з «мирним» планом Трампа

Мирні перемовини знову зайшли у глухий кут. І це було очікувано. Незабаром Путін відкине план Трампа, а президент США накладе нові санкції на РФ. Кремль буде добивати наші енергооб'єкти та кидати в наступ "м'ясо" та техніку, яка в нього є. Одночасно з цим Зеленський не буде займатися вирішенням проблем мобілізації, СЗЧ та корупції на забезпеченні ЗСУ і стане сподіватися, що все якось налагодиться. Все це легко прораховується. І при цьому пошук рішення для підписання тимчасового перемир'я – триває. Про це розповів екс-нардеп, політичний оглядач Борислав Береза.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

Політик зазначає, основна перешкода для укладення мирного договору полягає у тому, що троє людей – троє президентів з Росії, України та США – дуже сильно, як кажуть у Києві, "напортачили". І тепер, кожен з них, у цих перемовинах, буде вибиватиме пункти умови виключно для себе. І розуміти їх варто так: кожен із цих пунктів вигідний лише одному з них – Путіну, Зеленському або Трампу.

"Путіну потрібно таке завершення війни, щоб його не вбила власна еліта. І хоча у нас багато хто вважає його царем, але сам Путін добре розуміє, що його перспективи не найкращі, але він в безпеці поки триває війна. Зеленському потрібно таке завершення війни, щоб не сісти до в’язниці за провали підготовки країни до оборони та початку війни, за корупцію у своєму найближчому оточенні та за порушення закону. Трампу потрібно виконати хоч щось по Україні із того, що він пообіцяв перед виборами і це треба зробити до літа, бо потім буде запізно. Його піджимають вибори в листопаді і потенційні проблеми, якщо їх виграють демократи", – зазначив експерт.

За його словами, саме, зважаючи на це і потрібно вивчати кожен пункт домовленостей, виходячи з цього. Кому з них що вигідно, а що він ніколи не погодить. Цинічно, але це факт. При цьому нікому з тих, хто бере участь у перемовинах, не дуже важливо, що потрібно народові України, бо вони оцінюють ситуацію виходячи зі своїх особистих пріоритетів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп відреагував на "злиту" розмову Віткоффа з росіянами.



