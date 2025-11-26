Переговоры снова зашли в тупик: что теперь будет с «мирным» планом Трампа

Мирные переговоры снова вошли в тупик. И это ожидалось. В скором времени Путин отвергнет план Трампа, а президент США наложит новые санкции на РФ. Кремль будет добивать наши энергообъекты и бросать в наступление "мясо" и имеющуюся у него технику. Одновременно с этим Зеленский не будет заниматься решением проблем мобилизации, СЗЧ и коррупции на обеспечении ВСУ и станет надеяться, что все наладится. Все это просто просчитывается. И при этом поиск решения для подписания временного перемирия продолжается. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что основное препятствие для заключения мирного договора состоит в том, что три человека – три президента из России, Украины и США – очень сильно, как говорят в Киеве, "напортачили". И теперь каждый из них, в этих переговорах, будет выбивать пункты условия исключительно для себя. И понимать их следует так: каждый из этих пунктов выгоден только одному из них – Путину, Зеленскому или Трампу.

"Путину нужно такое завершение войны, чтобы его не убила собственная элита. И хотя у нас многие считают его царем, но сам Путин хорошо понимает, что его перспективы не самые лучшие, но он в безопасности пока идет война. Зеленскому нужно такое завершение войны, чтобы не сесть в тюрьму за провалы подготовки страны к обороне и началу войны, за коррупцию в своем ближайшем окружении и за нарушение закона. Трампу нужно выполнить хоть что-то по Украине из того, что он пообещал перед выборами и это нужно сделать до лета, потому что будет поздно. Его поджимают выборы в ноябре и потенциальные проблемы, если их выиграют демократы", – отметил эксперт.

По его словам, именно, учитывая это, и нужно изучать каждый пункт договоренностей, исходя из этого. Кому из них что выгодно, а что он никогда не согласует. Цинично, но это факт. При этом никому из участвующих в переговорах не очень важно, что нужно народу Украины, потому что они оценивают ситуацию исходя из своих личных приоритетов.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговор Уиткоффа с россиянами.



