Переговоры снова зашли в тупик: что теперь будет с «мирным» планом Трампа

Кравцев Сергей
Мирные переговоры снова вошли в тупик. И это ожидалось. В скором времени Путин отвергнет план Трампа, а президент США наложит новые санкции на РФ. Кремль будет добивать наши энергообъекты и бросать в наступление "мясо" и имеющуюся у него технику. Одновременно с этим Зеленский не будет заниматься решением проблем мобилизации, СЗЧ и коррупции на обеспечении ВСУ и станет надеяться, что все наладится. Все это просто просчитывается. И при этом поиск решения для подписания временного перемирия продолжается. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.
Мир в Украине. Фото: из открытых источников
Политик отмечает, что основное препятствие для заключения мирного договора состоит в том, что три человека – три президента из России, Украины и США – очень сильно, как говорят в Киеве, "напортачили". И теперь каждый из них, в этих переговорах, будет выбивать пункты условия исключительно для себя. И понимать их следует так: каждый из этих пунктов выгоден только одному из них – Путину, Зеленскому или Трампу.
По его словам, именно, учитывая это, и нужно изучать каждый пункт договоренностей, исходя из этого. Кому из них что выгодно, а что он никогда не согласует. Цинично, но это факт. При этом никому из участвующих в переговорах не очень важно, что нужно народу Украины, потому что они оценивают ситуацию исходя из своих личных приоритетов.
