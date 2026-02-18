Перемовини в Женеві стануть катастрофою для України: на Заході викрили страшний план Кремля

У швейцарській Женеві 17–18 лютого проходить черговий раунд мирних переговорів за участю делегацій України, США та Росії, де серед важливих тем може фігурувати і питання можливого енергетичного перемир’я між сторонами. Ці двосторонні зустрічі, що модеруються Вашингтоном, мають на меті знайти рішення, які можуть наблизити до припинення війни, зокрема в аспектах безпеки та гуманітарії. Безпекові радники вже обмінялися думками щодо практичних проблем і механізмів можливих домовленостей, а зустрічі розподілено на політичний і військовий блоки, які продовжують роботу сторін у закритому форматі.

Одним із ключових питань, яке можуть підняти на цих перемовинах, є енергетичне перемир’я — короткострокове домовлення про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цю тему активно обговорюють у дипломатичних колах напередодні зустрічі, і, як повідомляють джерела, її мають намір включити до програми обговорення під час діалогу у Женеві.

У цьому контексті американський Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що така домовленість може не принести очікуваного полегшення, а навпаки, стати інструментом для інформаційної та стратегічної вигоди Росії. За оцінками аналітиків, Москва вже використовувала раніше подібні перемир’я або мораторії на удари, заявляючи про свою "готовність до миру", але фактично накопичувала ударні ресурси для майбутніх атак, що завдало значної шкоди українській енергосистемі.

Експерти стверджують, що Росія може спробувати подати свою згоду на тимчасове припинення ударів як значну поступку, використовуючи це у своїх інтересах, щоб посилити власну позицію в переговорному процесі та зменшити тиск міжнародної спільноти. Така тактика може бути спрямована на те, щоб створити ілюзію конструктивності, водночас готуючись відновити руйнівні удари одразу після завершення домовленості.

