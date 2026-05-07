«Перемир'я» виявилося фікцією: у США пояснили, чому мир між Україною та РФ неможливий

Спроби оголошувати односторонні припинення вогню у війні Росії проти України не працюють і лише посилюють хаос на фронті. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи останні взаємні звинувачення сторін у порушенні режиму тиші.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Американські експерти зазначають: ситуація навколо так званих "перемир'я" знову довела, що без чітко узгоджених правил та міжнародного контролю будь-які домовленості приречені на провал. Вже перші години після заяв про припинення вогню тривали бойові дії та обмін звинуваченнями.

В ISW наголошують, що відсутність механізмів контролю унеможливлює встановлення стабільного світу. На думку аналітиків, жодна із сторін не довірятиме іншій без системи незалежного моніторингу та чітко прописаних процедур реагування на порушення.

Особливу небезпеку становить відсутність лінії розмежування із гарантованим контролем. Поки війська знаходяться у безпосередньому контакті, ризик ескалації залишається критично високим. Будь-який інцидент здатний миттєво зруйнувати навіть тимчасове затишшя.

Експерти вважають, що для реального припинення війни знадобиться одразу кілька ключових умов: офіційне узгодження умов перемир'я обома сторонами, присутність міжнародних спостерігачів, механізми розслідування порушень та поступове розведення військ.

В іншому випадку, попереджають в ISW, будь-які заяви про "режим тиші" будуть використовуватися лише як інструмент інформаційної війни та політичного тиску.

Аналітики прямо вказують: без зовнішнього контролю та жорстких гарантій нове перемир'я ризикує перетворитися на чергову ілюзію, за якою послідують нові удари та нові жертви.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ситуація у війні Росії проти України почала змінюватися: екс-держсекретар зробив заяву.



