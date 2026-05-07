Попытки объявлять односторонние прекращения огня в войне России против Украины не работают и лишь усиливают хаос на фронте. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние взаимные обвинения сторон в нарушении режима тишины.

Американские эксперты отмечают: ситуация вокруг так называемых "перемирий" вновь доказала, что без четко согласованных правил и международного контроля любые договоренности обречены на провал. Уже в первые часы после заявлений о прекращении огня продолжались боевые действия и обмен обвинениями.

В ISW подчеркивают, что отсутствие механизмов контроля делает невозможным установление стабильного мира. По мнению аналитиков, ни одна из сторон не будет доверять другой без системы независимого мониторинга и четко прописанных процедур реагирования на нарушения.

Особую опасность представляет отсутствие линии разграничения с гарантированным контролем. Пока войска находятся в непосредственном контакте, риск эскалации остается критически высоким. Любой инцидент способен мгновенно разрушить даже временное затишье.

Эксперты считают, что для реального прекращения войны потребуется сразу несколько ключевых условий: официальное согласование условий перемирия обеими сторонами, присутствие международных наблюдателей, механизмы расследования нарушений и постепенное разведение войск.

В противном случае, предупреждают в ISW, любые заявления о "режиме тишины" будут использоваться лишь как инструмент информационной войны и политического давления.

Аналитики прямо указывают: без внешнего контроля и жестких гарантий новое перемирие рискует превратиться в очередную иллюзию, за которой последуют новые удары и новые жертвы.

