Главная Новости Общество Война с Россией «Перемирие» оказалось фикцией: в США объяснили, почему мир между Украиной и РФ невозможен
commentss НОВОСТИ Все новости

«Перемирие» оказалось фикцией: в США объяснили, почему мир между Украиной и РФ невозможен

Взаимные обвинения и бои на фронте показали главный провал всех попыток остановить войну

7 мая 2026, 07:48
Автор:
Кравцев Сергей

Попытки объявлять односторонние прекращения огня в войне России против Украины не работают и лишь усиливают хаос на фронте. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние взаимные обвинения сторон в нарушении режима тишины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают: ситуация вокруг так называемых "перемирий" вновь доказала, что без четко согласованных правил и международного контроля любые договоренности обречены на провал. Уже в первые часы после заявлений о прекращении огня продолжались боевые действия и обмен обвинениями.

В ISW подчеркивают, что отсутствие механизмов контроля делает невозможным установление стабильного мира. По мнению аналитиков, ни одна из сторон не будет доверять другой без системы независимого мониторинга и четко прописанных процедур реагирования на нарушения.

Особую опасность представляет отсутствие линии разграничения с гарантированным контролем. Пока войска находятся в непосредственном контакте, риск эскалации остается критически высоким. Любой инцидент способен мгновенно разрушить даже временное затишье.

Эксперты считают, что для реального прекращения войны потребуется сразу несколько ключевых условий: официальное согласование условий перемирия обеими сторонами, присутствие международных наблюдателей, механизмы расследования нарушений и постепенное разведение войск.

В противном случае, предупреждают в ISW, любые заявления о "режиме тишины" будут использоваться лишь как инструмент информационной войны и политического давления. 

Аналитики прямо указывают: без внешнего контроля и жестких гарантий новое перемирие рискует превратиться в очередную иллюзию, за которой последуют новые удары и новые жертвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация в войне России против Украины начала меняться: экс-госсекретарь сделал заявление.




Источник: http://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-6-2026/
