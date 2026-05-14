Перемир'я вилізло боком: озвучено жахливу правду про мету атаки Путіна на Київ

Масований ракетний удар по Києву 14 травня, за оцінкою українських військових, був не випадковою ескалацією, а заздалегідь підготовленою операцією Кремля, яка мала на меті політичний та інформаційний тиск. Росія, за цей період, накопичила значний ракетний ресурс і використала його в момент, коли у світі відбувалися важливі дипломатичні процеси, зокрема на тлі міжнародного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, заявив полковник Збройних Сил України Дмитро Кащенко.

Він зазначив, що дії РФ мають комплексний характер і поєднують військові та інформаційні цілі, спрямовані на демонстрацію сили та вплив на глобальну політичну ситуацію.

За словами офіцера, нещодавні заяви Росії щодо так званого "перемир’я" слід розглядати не як крок до деескалації, а як частину тактичної гри. Під прикриттям риторики про припинення вогню окупанти, ймовірно, намагалися виграти час для перегрупування сил і посилення власної оборони.

"Росія просила це „перемир’я“, щоб зібрати за цей час певну кількість засобів ППО навколо Москви, відповідно, були оголені інфраструктурні та військові об’єкти. І щоб мінімізувати завдання Україною ударів по цих об’єктах, РФ запропонувала „перемир’я“", — наголосив Кащенко.

Він також додав, що паралельно з укріпленням оборони ворог намагався створити хибне враження готовності до діалогу, тоді як насправді активно готував нову хвилю атак. За цей час, за його словами, Росія утримувала дрони та ракети, накопичуючи достатній запас для масштабного удару.

"Ворог за ці декілька днів, не використовуючи дрони у великих кількостях, накопичив достатній потенціал для масованої атаки", — підкреслив полковник ЗСУ.

