Перемирие вылезло боком: озвучена ужасная правда о цели атаки Путина на Киев

Массированный ракетный удар по Киеву 14 мая, по оценке украинских военных, был не случайной эскалацией, а заранее подготовленной операцией Кремля, целью которой было политическое и информационное давление. Россия, за этот период, накопила значительный ракетный ресурс и использовала его в момент, когда в мире происходили важные дипломатические процессы, в частности, на фоне международного визита президента США Дональда Трампа в Китай, заявил полковник Вооруженных Сил Украины Дмитрий Кащенко.

Он отметил, что действия РФ носят комплексный характер и объединяют военные и информационные цели, направленные на демонстрацию силы и влияние на глобальную политическую ситуацию.

По словам офицера, недавние заявления России по поводу так называемого "перемирия" следует рассматривать не как шаг к деэскалации, а как часть тактической игры. Под прикрытием риторики о прекращении огня оккупанты, вероятно, пытались выиграть время для перегруппировки сил и усиления собственной обороны.

"Россия просила это "перемирие", чтобы собрать за это время определенное количество средств ПВО вокруг Москвы, соответственно, были оголены инфраструктурные и военные объекты". И чтобы минимизировать нанесение Украиной ударов по этим объектам, РФ предложила "перемирие"", — подчеркнул Кащенко.

Он также добавил, что параллельно с укреплением обороны враг пытался создать ложное впечатление готовности к диалогу, тогда как действительно активно готовил новую волну атак. За это время, по его словам, Россия удерживала дроны и ракеты, накапливая достаточный запас для масштабного удара.

"Враг за эти несколько дней, не используя дроны в больших количествах, накопил достаточный потенциал для массированной атаки", — подчеркнул полковник ВСУ.

