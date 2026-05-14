logo

BTC/USD

79727

ETH/USD

2259.91

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Перемирие вылезло боком: озвучена ужасная правда о цели атаки Путина на Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Перемирие вылезло боком: озвучена ужасная правда о цели атаки Путина на Киев

Эксперт объяснил циничную тактику российских окупантов накануне массированного ракетного удара по столице

14 мая 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Массированный ракетный удар по Киеву 14 мая, по оценке украинских военных, был не случайной эскалацией, а заранее подготовленной операцией Кремля, целью которой было политическое и информационное давление. Россия, за этот период, накопила значительный ракетный ресурс и использовала его в момент, когда в мире происходили важные дипломатические процессы, в частности, на фоне международного визита президента США Дональда Трампа в Китай, заявил полковник Вооруженных Сил Украины Дмитрий Кащенко.

Перемирие вылезло боком: озвучена ужасная правда о цели атаки Путина на Киев

Фото: из открытых источников

Он отметил, что действия РФ носят комплексный характер и объединяют военные и информационные цели, направленные на демонстрацию силы и влияние на глобальную политическую ситуацию.

По словам офицера, недавние заявления России по поводу так называемого "перемирия" следует рассматривать не как шаг к деэскалации, а как часть тактической игры. Под прикрытием риторики о прекращении огня оккупанты, вероятно, пытались выиграть время для перегруппировки сил и усиления собственной обороны.

"Россия просила это "перемирие", чтобы собрать за это время определенное количество средств ПВО вокруг Москвы, соответственно, были оголены инфраструктурные и военные объекты". И чтобы минимизировать нанесение Украиной ударов по этим объектам, РФ предложила "перемирие"", — подчеркнул Кащенко.

Он также добавил, что параллельно с укреплением обороны враг пытался создать ложное впечатление готовности к диалогу, тогда как действительно активно готовил новую волну атак. За это время, по его словам, Россия удерживала дроны и ракеты, накапливая достаточный запас для масштабного удара.

"Враг за эти несколько дней, не используя дроны в больших количествах, накопил достаточный потенциал для массированной атаки", — подчеркнул полковник ВСУ.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Офисе президента Украины оценили масштабы потерь, которые страна понесла в результате российской агрессии. По предварительным подсчетам, совокупный ущерб за весь период войны может превысить один триллион долларов. Об этом сообщила заместитель руководителя ОПУ Ирина Мудрая в эфире телеканала "Мы Украина".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости