Перемир’я від Росії: у Міноборони заявили про продовження режиму припинення вогню

Декілька діб оголошеного режиму припинення вогню продемонструвала кардинально різне бачення ситуації на лінії фронту українською та російською сторонами. Попри формальне перемир'я, бойові дії у прифронтових районах не вщухали, а кількість застосованих безпілотників з обох боків вимірюється тисячами.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що їхні війська суворо дотримувалися обмежень, проте були змушені відповідати на дії ЗСУ. Представники агресора заявили: "ВС РФ в условиях нарушений перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально, вели ответный огонь". За їхніми підрахунками, українська сторона нібито здійснила понад 23 тисячі порушень режиму тиші за весь час його дії, а за останню добу — "767 обстрелов позиций ВС РФ". Також у РФ заявляють про збиття 85 українських БПЛА та втрати ЗСУ у кількості близько 920 осіб.

Натомість Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про надзвичайно високу інтенсивність боїв. Протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські військові зафіксували масоване використання ворогом техніки: "Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ". За даними Генштабу, втрати окупантів за добу склали 920 осіб, а також сотні одиниць техніки, зокрема понад 1500 безпілотників та 76 артсистем.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що хоча масованих ракетних ударів по всій країні не зафіксовано, прифронтові громади не відчули полегшення, оскільки атаки там тривали навіть у цей час.

Російська сторона резюмувала свій звіт твердженням, що "все группировки ВС РФ в зоне СВО продолжили строго соблюдать режим прекращения огня", водночас звинувачуючи ЗСУ в ударах по цивільних об'єктах Бєлгородської області. Обидві сторони продовжують звітувати про значні втрати противника, що фактично нівелює зміст поняття "тиші" на полі бою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про дозвіл проведення параду у Москві РФ, натомість погодившись на обмін полоненими 1000 на 1000.