Несколько суток объявленного режима прекращения огня продемонстрировало кардинально разное видение ситуации на линии фронта украинской и российской сторонами. Несмотря на формальное перемирие, боевые действия в прифронтовых районах не утихали, а количество беспилотников с обеих сторон измеряется тысячами.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что их войска строго соблюдали ограничения, однако были вынуждены отвечать на действия ВСУ. Представители агрессора заявили: "ВС РФ в условиях нарушения перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально, вели ответный огонь" . По их подсчетам, украинская сторона якобы совершила более 23 тысяч нарушений режима тишины за все время его действия, а за последние сутки — "767 обстрелов позиций ВС РФ". Также в РФ заявляют о сбитии 85 украинских БПЛА и потерях ВСУ в количестве около 920 человек.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о чрезвычайно высокой интенсивности боев. За прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений. Украинские военные зафиксировали массированное использование врагом техники: "Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и совершил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск" . По данным Генштаба, потери окупантов в сутки составили 920 человек, а также сотни единиц техники, в том числе более 1500 беспилотников и 76 артсистем.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хотя массированные ракетные удары по всей стране не зафиксированы, прифронтовые общины не почувствовали облегчения, поскольку атаки там продолжались даже в это время.

Российская сторона резюмировала свой отчет утверждением, что "все группировки ВС РФ в зоне СВО продолжили строго соблюдать режим прекращения огня" , в то же время обвиняя ВСУ в ударах по гражданским объектам Белгородской области. Обе стороны продолжают отчитываться о значительных потерях противника, что фактически нивелирует содержание понятия "тишины" в поле боя.

