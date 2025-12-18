Перемир’я на Різдво: українців приголомшили причиною, чому це нереально

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив імовірність запровадження різдвяного перемир’я в Україні. На думку експерта, припинення вогню з боку Росії очікувати не варто.

Фото: з відкритих джерел

Аналітик переконаний: країна-агресор не має наміру зупиняти бойові дії навіть на період релігійних свят. Коваленко нагадав, що Росія вже неодноразово оголошувала так звані перемир’я, однак жодного разу не дотримувалася взятих на себе зобов’язань. За його словами, подібні паузи використовувалися виключно в локальних районах, де окупаційні війська намагалися забрати тіла загиблих або провести розвідувальні заходи. Водночас на інших напрямках інтенсивність бойових дій лише посилювалася.

Експерт зазначає, що й на Різдво Росія не демонструватиме готовності до реального припинення вогню. Навпаки, Кремль прагне показати, що здатен підтримувати нинішній темп війни протягом тривалого часу, хоча така стратегія залишається сумнівною з огляду на ресурси та втрати.

Коваленко також підкреслив, що для російського командування важливо не знижувати наступальну активність узимку, тому бойові дії триватимуть незалежно від календарних дат.

Подібної думки дотримується й підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Він вважає, що навіть гіпотетична згода Москви на різдвяне перемир’я не мала б жодного практичного значення на полі бою, оскільки російські війська системно ігнорують будь-які домовленості.

