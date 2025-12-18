Перемирие на Рождество: украинцев ошеломили причиной, почему это нереально

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил вероятность введения рождественского перемирия в Украине. По мнению эксперта, прекращения огня со стороны России ждать не стоит.

Фото: из открытых источников

Аналитик убежден: страна-агрессор не намерена останавливать боевые действия даже на период религиозных праздников. Коваленко напомнил, что Россия уже неоднократно объявляла так называемые перемирия, однако ни разу не придерживалась взятых на себя обязательств. По его словам, подобные паузы использовались исключительно в локальных районах, где оккупационные войска пытались унести тела погибших или провести разведывательные мероприятия. В то же время в других направлениях интенсивность боевых действий только усиливалась.

Эксперт отмечает, что и на Рождество Россия не будет демонстрировать готовность к реальному прекращению огня. Напротив, Кремль стремится показать, что способен поддерживать нынешний темп войны в течение длительного времени, хотя такая стратегия остается сомнительной, учитывая ресурсы и потери.

Коваленко также подчеркнул, что для российского командования важно не снижать наступательную активность зимой, поэтому боевые действия будут продолжаться вне зависимости от календарных дат.

Подобного мнения придерживается и подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Он считает, что даже гипотетическое согласие Москвы на рождественское перемирие не имело бы никакого практического значения в поле боя, поскольку российские войска системно игнорируют любые договоренности.

