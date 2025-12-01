logo_ukra

Переломний момент у війні вже поруч: озвучено сенсаційний сценарій
Переломний момент у війні вже поруч: озвучено сенсаційний сценарій

Блок може виділити Україні 140 млрд євро авансом репарацій для підтримки війська та бюджету, не порушуючи суверенітету Росії над активами

1 грудня 2025, 10:35
Автор:
Клименко Елена

Остання спроба президента США Дональда Трампа схилити Україну до невигідного мирного врегулювання з Росією продемонструвала, що європейські столиці не мають вирішального впливу на процес. Проте в ЄС є потужний стратегічний ресурс, який може змінити ситуацію на користь Києва та безпеки континенту.

Переломний момент у війні вже поруч: озвучено сенсаційний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За даними Financial Times, Європа десятиліттями недофінансовувала власну оборону та надмірно покладалася на американську безпекову парасольку. Через це зараз європейцям доводиться платити високу ціну, намагаючись підтримувати Україну у війні з Росією. Хоча європейські столиці допомогли Україні виключити з американських мирних пропозицій найбільш проросійські пункти, інстинкти Трампа залишаються на боці переговорів із Кремлем.

Однак у ЄС є “козирна карта” – заморожені російські активи, більшість яких перебуває на території країн блоку. Їх можна використати для фінансування Києва, проте тривале вагання та юридичні суперечки загрожують втратою цього ресурсу. Новий “мирний план” Трампа передбачає створення спільного фонду США, України та Росії, а Європа через власну обережність ризикує втратити контроль над коштами та отримувати лише мінімальну користь. Особливо це стосується Бельгії, де зберігаються більшість заморожених активів Кремля.

Financial Times зазначає, що ЄС має діяти рішуче, незважаючи на прагнення дотримуватися міжнародного права. Рішення може полягати у виділенні Україні 140 млрд євро як авансу майбутніх репарацій, прив’язаного до заморожених активів. Такий механізм не порушує формально суверенні права Росії, проте забезпечує Києву довгострокове фінансування для військових і бюджетних потреб.

Як вже писали "Коментарі", Віктор Орбан не планує поступатися владою, навіть попри ризик поразки на парламентських виборах 2026 року. Його партія "Фідес" вже готується чинити тиск на виборців, зазначила угорська опозиціонерка Каталін Чех.



