Переломный момент в войне уже рядом: озвучен сенсационный сценарий

Блок может выделить Украине 140 млрд евро авансом репараций для поддержки войска и бюджета, не нарушая суверенитет России над активами

1 декабря 2025, 10:35
Последняя попытка президента США Дональда Трампа склонить Украину к невыгодному мирному урегулированию с Россией продемонстрировала, что европейские столицы не оказывают решающего влияния на процесс. Однако у ЕС есть мощный стратегический ресурс, который может изменить ситуацию в пользу Киева и безопасности континента.

По данным Financial Times, Европа десятилетиями недофинансировала собственную оборону и чрезмерно полагалась на американский зонтик безопасности. Поэтому сейчас европейцам приходится платить высокую цену, пытаясь поддерживать Украину в войне с Россией. Хотя европейские столицы помогли Украине исключить из американских мирных предложений наиболее пророссийские пункты, инстинкты Трампа остаются на стороне переговоров с Кремлем.

Однако в ЕС есть "козырная карта" — замороженные российские активы, большинство из которых находятся на территории стран блока. Их можно использовать для финансирования Киева, однако продолжающиеся колебания и юридические споры угрожают потерей этого ресурса. Новый "мирный план" Трампа предполагает создание общего фонда США, Украины и России, а Европа из-за собственной осторожности рискует потерять контроль над средствами и извлекать только минимальную пользу. Особенно это касается Бельгии, где хранится большинство замороженных активов Кремля.

Financial Times отмечает, что ЕС должен действовать решительно, несмотря на стремление соблюдать международное право. Решение может заключаться в выделении Украине 140 млрд евро в качестве аванса будущих репараций, привязанного к замороженным активам. Такой механизм не нарушает формально суверенные права России, однако обеспечивает Киеву долгосрочное финансирование для военных и бюджетных нужд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
