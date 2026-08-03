Переговори Зеленського і Трампа стали остаточним фіаско: українців застерегли про найгірший етап у війні

Попри пожвавлення дипломатичних контактів, перспективи завершення війни Росії проти України до кінця року залишаються вкрай примарними. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи інформацію про нові спроби активізувати переговорний процес.

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За словами експерта, нинішня ситуація мало відрізняється від тієї, що спостерігалася протягом останніх років. Головна причина полягає у принципово різних позиціях сторін.

"Попередні компромісні формули не спрацювали. Україна відкинула ідеї територіальних поступок, а Росія не готова відмовитися від своїх максималістських вимог", – зазначив Клочок.

Політолог наголосив, що така ситуація зберігається вже тривалий час і жодних принципових змін поки не відбулося.

"Усе це було і рік тому, і два роки тому, і три роки тому. Абсолютно нічого нового", – підкреслив він.

Водночас експерт визнав, що останнім часом переговорний процес дещо активізувався. На його думку, цьому сприяли міжнародні контакти, зокрема переговори за участю президента США Дональда Трампа.

"Після зустрічі з Трампом частково вдалося оживити переговорний трек. Однак конкретних домовленостей наразі немає", – сказав Клочок.

На його переконання, дипломатичні консультації можуть тривати й надалі, однак вони навряд чи принесуть швидкий результат, доки Кремль наполягає на своїх ультимативних вимогах, а Україна відмовляється поступатися територіями. Клочок вважає, що сьогодні сторони лише шукають нові формати діалогу, однак це ще не означає наближення до реального мирного врегулювання. Саме тому, підсумував експерт, говорити про завершення війни найближчим часом поки що передчасно.

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