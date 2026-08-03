Переговоры Зеленского и Трампа не принесли главного: эксперт предупредил о самом плохом этапе в войне

Несмотря на оживление дипломатических контактов, перспективы завершения войны России против Украины до конца года остаются крайне призрачными. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя информацию о новых попытках активизировать переговорный процесс.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, нынешняя ситуация мало отличается от наблюдавшейся в течение последних лет. Главная причина состоит в принципиально разных позициях сторон.

"Предыдущие компромиссные формулы не сработали. Украина отвергла идеи территориальных уступок, а Россия не готова отказаться от своих максималистских требований", – отметил Клочок.

Политолог подчеркнул, что такая ситуация сохраняется уже длительное время, и никаких принципиальных изменений пока не произошло.

Все это было и год назад, и два года назад, и три года назад. Совершенно ничего нового", – подчеркнул он.

В то же время, эксперт признал, что в последнее время переговорный процесс несколько активизировался. По его мнению, этому способствовали международные контакты, в частности, переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

"После встречи с Трампом отчасти удалось оживить переговорный трек. Однако конкретных договоренностей пока нет", – сказал Клочок.

По его убеждению, дипломатические консультации могут продолжаться и дальше, однако они вряд ли принесут быстрый результат, пока Кремль настаивает на своих ультимативных требованиях, а Украина отказывается уступать территории. Клочок считает, что сегодня стороны только ищут новые форматы диалога, однако это еще не означает приближения к реальному мирному урегулированию. Именно поэтому, подытожил эксперт, говорить о завершении войны в ближайшее время пока преждевременно.

Портал "Комментарии" уже писал о тревожном прогнозе на зиму для Украины безракет Patriot .