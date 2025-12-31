У Сполучених Штатах Америки перед Новим роком зробили заяву про мирні переговори щодо України.

Посол США в НАТО Метью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

На думку посла США в НАТО Метью Вітакера, перемовини увійшли в критичну фазу. Про це він написав у мережі Х.

Американський дипломат вважає, що президент США Дональд Трамп може перевірити, чи можливо досягти мирної угоди між сторонами.

"Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у критичну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів", — зазначив Вітакер.

Як повідомляв портал "Коментарі", посольство США в Росії опублікувало новорічне привітання для країни-агресорки, у якому наголосило на важливості миру та діалогу. У заяві й відеоролику, розміщеному на офіційній Facebook-сторінці дипломатичної установи, наголошувалося на спільних цінностях американців і росіян, які можуть стати основою для майбутньої стабільності та взаєморозуміння.

Видання "Коментарі" також писало, що в команді президента США Дональда Трампа відбулися показові кадрові зміни, які проливають світло на підхід Білого дому до війни Росії проти України. Як з’ясувала The New York Times, ключовою причиною відсторонення спецпосланця з питань України генерала Кіта Келлога стали його публічні та приватні оцінки президента Володимира Зеленського.

За даними співрозмовників видання, на початку Трамп скептично оцінював перспективи тиску на Москву, вважаючи Росію "непереможною", та не поспішав із жорсткими санкціями. На противагу цьому Келлог називав війну екзистенційною і характеризував Зеленського як "рішучого і мужнього" лідера, проводячи паралелі з Авраамом Лінкольном.