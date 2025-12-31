В Соединенных Штатах Америки перед Новым годом сделали заявление о мирных переговорах по Украине.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер. Фото: из открытых источников

По мнению посла США в НАТО Мэтью Витакера, переговоры вошли в критическую фазу. Об этом он написал в сети X.

Американский дипломат считает, что президент США Дональд Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.

"В канун Нового года, когда переговоры о войне в Украине вступают в критическую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", — отметил Витакер.

Как сообщал портал "Комментарии", посольство США в России опубликовало новогоднее поздравление для страны-агрессорки, в котором отметило важность мира и диалога. В заявлении и видеоролике, размещенном на официальной Facebook-странице дипломатического учреждения, отмечалось общие ценности американцев и россиян, которые могут стать основой для будущей стабильности и взаимопонимания.

Издание "Комментарии" также писало, что в команде президента США Дональда Трампа произошли показательные кадровые изменения , проливающие свет на подход Белого дома к войне России против Украины. Как выяснила The New York Times, ключевой причиной отстранения спецпосланника по Украине генерала Кита Келлога стали его публичные и частные оценки президента Владимира Зеленского.

По данным собеседников издания, в начале Трамп скептически оценивал перспективы давления на Москву, считая Россию "непобедимой", и не торопился с жесткими санкциями. В противоположность этому Келлог называл войну экзистенциальной и характеризовал Зеленского как "решительного и мужественного" лидера, проводя параллели с Авраамом Линкольном.