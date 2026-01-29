Переговори у глухому куті: на Заході розповіли, що стало головною перешкодою миру

Напередодні чергового раунду організованих США переговорів щодо припинення війни в Україні Київ і Москва залишаються у глухому куті через ключові розбіжності, які визначають характер конфлікту з самого початку. Про це повідомляє Politico.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із Володимиром Путіним, однак визнав: "найбільш чутливі питання досі не вирішені". Водночас спецпосланець США Стів Віткофф стверджує, що всі суперечності фактично звелися до однієї проблеми, яку він назвав "розв’язною".

Попри це, переговори в ОАЕ завершилися без результату. Сторони не змогли домовитися щодо трьох базових питань: вимог Росії про передачу українських територій, майбутніх гарантій безпеки України та моменту припинення бойових дій – до або після укладення угоди. Ключовим каменем спотикання залишається Донбас, який Москва прагне отримати повністю, разом з уже анексованим Кримом.

Кремль просуває так звану "формулу Анкориджа", що передбачає передачу Росії всього Донбасу, включно з районами, які вона не контролює. Київ вважає такий сценарій незаконним і неприйнятним. Навіть пропозиція Зеленського щодо демілітаризованого статусу регіону як "вільної економічної зони" не задовольнила Москву.

Позицію Кремля підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков, заявивши, що без вирішення територіального питання довгострокове врегулювання неможливе. Держсекретар США Марко Рубіо також визнав наявність тупикової ситуації, наголосивши, що Донбас залишається "найскладнішим мостом", який ще доведеться перейти.

На тлі дипломатичних маневрів Росія продовжує ракетні та дронові удари по Україні, завдаючи нових жертв серед цивільного населення та руйнуючи критичну інфраструктуру, що лише підкреслює ціну затягування переговорів.

