Переговоры в тупике: на Западе рассказали, что стало главным препятствием миру

В преддверии очередного раунда организованных США переговоров по прекращению войны в Украине Киев и Москва остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих характер конфликта с самого начала. Об этом сообщает Politico.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, однако признал: "наиболее чувствительные вопросы до сих пор не решены". В то же время, спецпосланник США Стив Виткофф утверждает, что все противоречия фактически свелись к одной проблеме, которую он назвал "разрешимой".

Тем не менее, переговоры в ОАЭ завершились без результата. Стороны не смогли договориться по трем базовым вопросам: требованиям России о передаче украинских территорий, будущих гарантиях безопасности Украины и момента прекращения боевых действий – до или после заключения соглашения. Ключевым камнем преткновения остается Донбасс, который Москва стремится получить полностью вместе с уже аннексированным Крымом.

Кремль продвигает так называемую "формулу Анкориджа", предусматривающую передачу России всего Донбасса, включая районы, которые она не контролирует. Киев считает такой сценарий незаконным и неприемлемым. Даже предложение Зеленского по поводу демилитаризованного статуса региона как "свободной экономической зоны" не удовлетворило Москву.

Позицию Кремля подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков, заявив, что без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование невозможно. Госсекретарь США Марко Рубио также признал наличие тупиковой ситуации, отметив, что Донбасс остается "самым сложным мостом", который еще предстоит перейти.

На фоне дипломатических маневров Россия продолжает ракетные и дроновые удары по Украине, нанося новые жертвы среди гражданского населения и разрушая критическую инфраструктуру, что лишь подчеркивает цену затягивания переговоров.

