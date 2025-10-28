Переговори у Будапешті стануть проблемою: озвучено жорсткий ультиматум

Україна готова до мирних переговорів у будь-якому місці, включно з Угорщиною, якщо вони будуть результативними. Втім, прем’єр цієї країни Віктор Орбан не демонструє жодної підтримки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Фото: з відкритих джерел

"Питання не в локації, а в лідері Угорщини – він блокує Україну. Якщо будуть результати, тоді нехай перемовини відбудуться де завгодно. Головне – завершити війну", – наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Київ не знає точний формат можливої зустрічі, а Орбан продовжує не проявляти позитивного ставлення до України. До того ж із цією країною пов’язаний ще один історичний документ – недієздатний Будапештський меморандум.

"Не дуже віриться у чистоту цієї угоди. Але якщо це тристороння зустріч заради завершення війни – ми готові, майже незалежно від місця, крім Росії чи Білорусі", – додав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував саміт із Путіним у Будапешті, точна дата якого не була названа, але планувалася найближчим часом. Проте 21 жовтня стало відомо, що підготовку до зустрічі призупинено після невдалої розмови між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ РФ Лавровим.

Угорська сторона заперечувала інформацію про призупинення підготовки саміту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що адміністрація Трампа не відмовилася від ідеї проведення зустрічі з Путіним у Будапешті.

