Переговоры в Будапеште станут проблемой: озвучен жесткий ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в Будапеште станут проблемой: озвучен жесткий ультиматум

Украинский президент отметил, что премьер Венгрии Орбан не оказывает никакой поддержки Украине.

28 октября 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина готова к мирным переговорам в любом месте, включая Венгрию, если они будут результативными. Впрочем, премьер этой страны Виктор Орбан не демонстрирует никакую поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Переговоры в Будапеште станут проблемой: озвучен жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

"Вопрос не в локации, а в лидере Венгрии – он блокирует Украину. Если будут результаты, тогда пусть переговоры состоятся где угодно. Главное – завершить войну", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Киев не знает точного формата возможной встречи, а Орбан продолжает не проявлять положительного отношения к Украине. К тому же, с этой страной связан еще один исторический документ – недееспособный Будапештский меморандум.

"Не очень верится в чистоту этого соглашения. Но если это трехсторонняя встреча ради завершения войны – мы готовы почти независимо от места, кроме России или Беларуси", – добавил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Путиным в Будапеште, точная дата которого не была названа, но планировалась в ближайшее время. Однако 21 октября стало известно, что подготовка ко встрече приостановлена после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым.

Венгерская сторона отрицала информацию о приостановлении подготовки саммита. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что администрация Трампа не отказалась от идеи проведения встречи с Путиным в Будапеште.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на попытки штурма, у российских сил почти не осталось резервов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.



