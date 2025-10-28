Переговоры в Будапеште станут проблемой: озвучен жесткий ультиматум

Украина готова к мирным переговорам в любом месте, включая Венгрию, если они будут результативными. Впрочем, премьер этой страны Виктор Орбан не демонстрирует никакую поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Фото: из открытых источников

"Вопрос не в локации, а в лидере Венгрии – он блокирует Украину. Если будут результаты, тогда пусть переговоры состоятся где угодно. Главное – завершить войну", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Киев не знает точного формата возможной встречи, а Орбан продолжает не проявлять положительного отношения к Украине. К тому же, с этой страной связан еще один исторический документ – недееспособный Будапештский меморандум.

"Не очень верится в чистоту этого соглашения. Но если это трехсторонняя встреча ради завершения войны – мы готовы почти независимо от места, кроме России или Беларуси", – добавил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Путиным в Будапеште, точная дата которого не была названа, но планировалась в ближайшее время. Однако 21 октября стало известно, что подготовка ко встрече приостановлена после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым.

Венгерская сторона отрицала информацию о приостановлении подготовки саммита. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что администрация Трампа не отказалась от идеи проведения встречи с Путиным в Будапеште.

