«Передвісники війни»: викрито мережу російського шпигунства на кордоні з черговою країною

Російські спецслужби значно посилили розвідувальну активність у країнах Балтії, розглядаючи цей регіон як наступну ціль для потенційної агресії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, назвавши такі дії "передвісниками війни".

За даними ЦПД, на естонському пункті пропуску "Койдула" управлінням чергою займається компанія Railservis OÜ, бенефіціарами якої є естонський бізнесмен Олексій Чулєц та його російський партнер Сергій Пастерс. Обидва підприємці тісно пов’язані з енергетичним сектором РФ та Білорусі, а також, за інформацією медіа, причетні до роботи російського "тіньового флоту", що допомагає Москві обходити нафтові санкції.

Найбільшу тривогу викликає той факт, що охоронцем у цій фірмі працював діючий агент ФСБ. Як зазначає Коваленко, цей співробітник "передавав російській спецслужбі інформацію, включно з даними про працівників" прикордонної служби та поліції Естонії. Крім того, попри застереження контррозвідки, компанія наймала осіб із подвійним громадянством, які були помічені у хабарництві.

Керівник ЦПД наголошує, що Кремль використовує такі бізнес-структури для збору критичних даних про логістику та інфраструктуру європейських країн. Отримана інформація слугує основою для підготовки майбутніх диверсій та розбудови мережі впливу. "Глобально — росія готується до потенційної агресії в Балтії", — резюмував Андрій Коваленко.

