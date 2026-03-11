logo_ukra

«Передвісники війни»: викрито мережу російського шпигунства на кордоні з черговою країною
commentss НОВИНИ Всі новини

«Передвісники війни»: викрито мережу російського шпигунства на кордоні з черговою країною

Росія готує грунт для агресії в Балтії: ЦПД повідомив про масштабне проникнення спецслужб РФ в Естонію

11 березня 2026, 22:27
Російські спецслужби значно посилили розвідувальну активність у країнах Балтії, розглядаючи цей регіон як наступну ціль для потенційної агресії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, назвавши такі дії "передвісниками війни".

«Передвісники війни»: викрито мережу російського шпигунства на кордоні з черговою країною

Російські окупанти

За даними ЦПД, на естонському пункті пропуску "Койдула" управлінням чергою займається компанія Railservis OÜ, бенефіціарами якої є естонський бізнесмен Олексій Чулєц та його російський партнер Сергій Пастерс. Обидва підприємці тісно пов’язані з енергетичним сектором РФ та Білорусі, а також, за інформацією медіа, причетні до роботи російського "тіньового флоту", що допомагає Москві обходити нафтові санкції.

Найбільшу тривогу викликає той факт, що охоронцем у цій фірмі працював діючий агент ФСБ. Як зазначає Коваленко, цей співробітник "передавав російській спецслужбі інформацію, включно з даними про працівників" прикордонної служби та поліції Естонії. Крім того, попри застереження контррозвідки, компанія наймала осіб із подвійним громадянством, які були помічені у хабарництві.

Керівник ЦПД наголошує, що Кремль використовує такі бізнес-структури для збору критичних даних про логістику та інфраструктуру європейських країн. Отримана інформація слугує основою для підготовки майбутніх диверсій та розбудови мережі впливу. "Глобально — росія готується до потенційної агресії в Балтії", — резюмував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація Дональда Трампа висунула Південно-Африканській Республіці вимогу залишити склад об'єднання БРІКС. Як повідомив американський посол у ПАР Лео Брент Бозелл, таку позицію офіційний Вашингтон озвучив ще рік тому, проте досі не отримав жодної відповіді.



