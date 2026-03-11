Российские спецслужбы значительно усилили разведывательную активность в странах Балтии, рассматривая этот регион в качестве следующей цели для потенциальной агрессии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, назвав такие действия "предвестниками войны".

Российские оккупанты

По данным ЦПД, на эстонском пункте пропуска Койдула управлением очередью занимается компания Railservis. OÜ , бенефициарами которой являются эстонский бизнесмен Алексей Чулец и его российский партнер Сергей Пастерс. Оба предпринимателя тесно связаны с энергетическим сектором РФ и Белоруссии, а также, по информации медиа, причастны к работе российского "теневого флота", помогающего Москве обходить нефтяные санкции.

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что охранником этой фирмы работал действующий агент ФСБ. Как отмечает Коваленко, этот сотрудник "передавал российской спецслужбе информацию, включая данные о работниках" пограничной службы и полиции Эстонии. Кроме того, несмотря на оговорку контрразведки, компания нанимала лиц с двойным гражданством, которые были замечены во взяточничестве.

Руководитель ЦПД отмечает, что Кремль использует такие бизнес-структуры для сбора критических данных о логистике и инфраструктуре европейских стран. Полученная информация служит основой подготовки будущих диверсий и развития сети влияния. "Глобально – россия готовится к потенциальной агрессии в Балтии", – резюмировал Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация Дональда Трампа выдвинула Южно-Африканской Республике требование покинуть состав объединения БРИКС. Как сообщил американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл, такую позицию официальный Вашингтон озвучил еще год назад, однако пока не получил никакого ответа.