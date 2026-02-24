Перед нападом РФ запевняла у мирі, а Захід «злив» Україну: у Зеленського зробили резонансну заяву

У ніч початку повномасштабного вторгнення представників України запевняли, що жодного нападу не буде. Про це в інтерв’ю BBC заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця. Фото: з відкритих джерел

За його словами, тоді в Раді Безпеки ООН головувала Росія – держава, яка невдовзі розпочала агресію. До 22:00 українську сторону запевняли, що вторгнення не буде. Втім уже того вечора стало відомо про перші удари. Інформація надходила на телефони дипломатів, зокрема й американського посла.

Сергій Кислиця пригадав, що звернувся до постпреда РФ при ООН Василя Небензі із проханням зателефонувати главі МЗС Росії Сергію Лаврову, аби з’ясувати ситуацію. У відповідь почув: "Я нікого будити не буду". За словами дипломата, це виглядало так, ніби поки Кремль атакує Україну, його керівництво спокійно спить у Москві.

Він також зазначив, що Небензя неодноразово демонстрував ворожу риторику та фактично визнав агресію, назвавши її "діями проти хунти".

Сергій Кислиця підкреслив драматизм моменту: країна-агресор головує в Радбезі та одночасно розпочинає війну.

Дипломат зізнався, що не вірив у можливість капітуляції України, хоча частина членів Радбезу припускала швидке падіння держави. На його думку, західні розвідки знали про підготовку вторгнення, однак не мали чіткого плану дій, якщо Україна чинитиме опір.

"Якби допомога надійшла раніше, а не “крапля за краплею”, сьогодні ми могли б говорити про завершення війни, а не про її п’ятий рік", — наголосив Кислиця.

