В ночь с начала полномасштабного вторжения представителей Украины уверяли, что никакого нападения не будет. Об этом в интервью ВВС заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

По его словам, тогда в Совете Безопасности ООН председательствовала Россия – государство, которое вскоре начало агрессию. До 22:00 украинскую сторону уверяли, что вторжения не будет. Впрочем, уже в тот вечер стало известно о первых ударах. Информация поступала на телефоны дипломатов, в том числе американского посла.

Сергей Кислица вспомнил, что обратился к постпреду РФ при ООН Василию Небензе с просьбой позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы выяснить ситуацию. В ответ услышал: "Я никого будить не буду". По словам дипломата, это выглядело так, будто пока Кремль атакует Украину, его руководство спокойно спит в Москве.

Он также отметил, что Небензя неоднократно демонстрировал враждебную риторику и фактически признал агрессию, назвав ее действиями против хунты.

Сергей Кислица подчеркнул драматизм момента: страна-агрессор председательствует в Совбезе и одновременно начинает войну.

Дипломат признался, что не верил в возможность капитуляции Украины, хотя часть членов Совбеза предполагала скорейшее падение государства. По его мнению, западные разведки знали о подготовке вторжения, однако не имели четкого плана действий, если Украина будет сопротивляться.

"Если бы помощь поступила раньше, а не "капля за каплей", сегодня мы могли бы говорить о завершении войны, а не о ее пятом году", — подчеркнул Кислица.

