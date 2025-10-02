logo_ukra

Перед холодами Кремль перевищив всі межі: стало відомо про новий ризик для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Перед холодами Кремль перевищив всі межі: стало відомо про новий ризик для України

Раніше росіяни не здійснювали настільки інтенсивних ударів по атомній енергетиці.

2 жовтня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Армія РФ почала цілеспрямовано вражати об’єкти атомної енергетики в Україні — напередодні під сильним ударом опинилася Чернігівська область. Про це в ефірі повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

Перед холодами Кремль перевищив всі межі: стало відомо про новий ризик для України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині в Чернігові та області фактично відсутнє стабільне електропостачання: діють графіки подачі 6/3, і поки немає передумов для поліпшення. Жирохов зазначив, що російські сили почали завдавати ударів саме по тих об’єктах, які раніше уникали — зокрема по атомній інфраструктурі. У 2022–2023 роках основними цілями були теплові електростанції, тепер — інший рівень загроз.

Експерт підкреслив, що раніше окупанти не атакували атомну енергетику, хоча саме на ній багато в чому трималася економіка країни. Хоч ЗСУ за два місяці вивели з ладу близько 38% потужностей НПЗ у Росії і там бракує палива, це не дає суттєвого полегшення ситуації в Україні.

"Стан справ у прифронтових районах і питання опалювального сезону можуть невдовзі стати катастрофічними", — попередив Жирохов. 

За його словами, те, що хтось із росіян може бути нездатний доїхати на роботу, — другорядне поруч із тим, що сотні тисяч людей на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині залишаються без електрики.

Він також вважає, що Україні слід відповідати ударами по енергетичних об’єктах РФ та по прикордонних російських регіонах — зокрема Брянській і Бєлгородській областям, що, на його думку, було б більш ефективно.

