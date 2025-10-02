Перед холодами Кремль превысил все пределы: стало известно о новом риске для Украины

Армия РФ начала целенаправленно поражать объекты атомной энергетики в Украине — накануне под сильным ударом оказалась Черниговская область. Об этом в эфире сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас в Чернигове и области фактически отсутствует стабильное электроснабжение: действуют графики подачи 6/3 и пока нет предпосылок для улучшения. Жирохов отметил, что российские силы начали наносить удары именно по тем избегавшим ранее объектам — в частности по атомной инфраструктуре. В 2022-2023 годах основными целями были тепловые электростанции, теперь другой уровень угроз.

Эксперт подчеркнул, что ранее оккупанты не атаковали атомную энергетику, хотя именно на ней во многом держалась экономика страны. Хотя ВСУ за два месяца вывели из строя около 38% мощностей НПЗ в России и там не хватает топлива, это не дает существенного облегчения ситуации в Украине.

"Положение дел в прифронтовых районах и вопросы отопительного сезона могут вскоре стать катастрофическими", — предупредил Жирохов.

По его словам, то, что кто-то из россиян может быть неспособен доехать на работу, второстепенно рядом с тем, что сотни тысяч человек на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине остаются без электричества.

Он также считает, что Украине следует отвечать ударами по энергетическим объектам РФ и по приграничным российским регионам — в частности, Брянской и Белгородской областям, что, по его мнению, было бы более эффективно.

Как уже писали "Комментарии", недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в "рискованных действиях", якобы угрожающих безопасности Европы. Варшава ответила на эти упреки достаточно жестко. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в комментарии для Euractiv.