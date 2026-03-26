Пекло у Харкові: вогонь охопив ресторан та житлові будинки, наслідки жахливі

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, безпілотник влучив у землю поблизу ресторану та житлових багатоповерхівок

26 березня 2026, 09:25
Клименко Елена

У Харкові російські окупанти завдали чергового удару безпілотником у Слобідському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Ворожий дрон типу "Шахед" влучив у землю поблизу житлових багатоповерхівок та ресторану, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією Терехова, наразі відомо про одного постраждалого, а також близько десяти пошкоджених автомобілів у прилеглій зоні. Мер також додав, що ще один дрон впав у районі без детонації, що свідчить про постійну загрозу для міста та його мешканців.

Нагадаємо, що 24 березня внаслідок ударів безпілотників у Львові були пошкоджені житлові будинки та пам’ятка архітектури, а кількість постраждалих у лікарнях сягнула 17 осіб. У Вінницькій області внаслідок масованої атаки загинула одна людина, 11 отримали поранення. В Івано-Франківську також було зафіксовано загибель двох людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що протягом доби географія повітряних ударів росіян охоплювала значну територію країни. Він зазначив, що атаки тривали майже без перерви: уночі активно застосовувалися дрони "Шахед" та ракети, а вдень відбувалися нові хвилі безпілотників. За даними президента, протягом лише одного дня було задіяно понад 550 дронів різних типів. Внаслідок цих атак відомо про понад 40 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей.

Нагадаємо, "Коментарі" раніше писали, що у ніч проти 26 березня російські війська знову здійснили атаку безпілотниками по території Одеської області. Основною ціллю удару стала інфраструктура Ізмаїльського району, зокрема портові об’єкти та енергетичні потужності. Про це повідомила районна адміністрація, зазначивши, що після завершення повітряної тривоги ситуація в небі стабілізувалася.



