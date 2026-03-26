Война с Россией Ад в Харькове: огонь охватил ресторан и жилые дома, последствия ужасающие
Ад в Харькове: огонь охватил ресторан и жилые дома, последствия ужасающие

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, беспилотник попал в землю вблизи ресторана и жилых многоэтажек.

26 марта 2026, 09:25
Автор:
Клименко Елена

В Харькове российские оккупанты нанесли очередной удар беспилотником в Слободском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. Вражеский дрон типа "Шахед" попал в землю вблизи жилых многоэтажек и ресторана, причинив повреждение гражданской инфраструктуры. По информации Терехова, в настоящее время известно об одном пострадавшем, а также около десяти поврежденных автомобилей в близлежащей зоне. Мэр также добавил, что еще один дрон упал в районе без детонации, что свидетельствует о постоянной угрозе для города и его жителей.

Ад в Харькове: огонь охватил ресторан и жилые дома, последствия ужасающие

Напомним, что 24 марта в результате ударов беспилотников во Львове были повреждены жилые дома и памятник архитектуры, а количество пострадавших в больницах достигло 17 человек. В Винницкой области в результате массированной атаки погиб один человек, 11 получили ранения. В Ивано-Франковске также была зафиксирована гибель двух человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что за сутки география воздушных ударов россиян охватывала значительную территорию страны. Он отметил, что атаки продолжались почти без перерыва: ночью активно применялись дроны "Шахед" и ракеты, а днем происходили новые волны беспилотников. По данным президента, в течение всего одного дня было задействовано более 550 дронов разных типов. В результате этих атак известно о более 40 пострадавших, среди которых пятеро детей.

Напомним, "Комментарии" ранее писали , что в ночь на 26 марта российские войска вновь совершили атаку беспилотниками по территории Одесской области. Основной целью удара стала инфраструктура Измаильского района, в том числе портовые объекты и энергетические мощности. Об этом сообщила районная администрация, отметив, что по завершении воздушной тревоги ситуация в небе стабилизировалась.



