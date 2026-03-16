Пекельний удар РФ по цілій області: дані про жертви і руйнування шокують кожного

16 березня російські війська завдали удару по Зайцівській громаді на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі двох людей та поранень ще семи мешканців.

Про подію повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, зазначивши, що обстріл завдав серйозних руйнувань житловим будинкам і соціальній інфраструктурі. Внаслідок атаки були пошкоджені школа та щонайменше десять приватних будинків. Серед постраждалих — троє дітей: дві дівчинки віком 8 та 17 років та 17-річний юнак. Троє осіб були госпіталізовані із травмами середньої тяжкості, решта отримують медичну допомогу амбулаторно. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих, які не пережили обстріл.

Ця атака стала частиною серії агресивних дій Росії на території України. Раніше ворожі сили обстріляли Київ та область, використавши як ракети, так і безпілотники, більшість із яких були збиті силами ППО. Також небезпечно залишалося у Запоріжжі, де внаслідок обстрілу загинула одна людина.

За даними станом на 11:00, українські сили протиповітряної оборони успішно збили або нейтралізували 194 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інших моделей на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано прямі влучання 16 ударних дронів на 10 локаціях та падіння уламків збитих літальних апаратів на ще 11 територіях, що підтверджує активність і масштаби атак.

