Пекельні бомби розтрощили цілу громаду: влада шокувала заявою про жертв і поранених

Російські війська здійснили чергову масовану атаку на Сумську громаду, застосувавши шість керованих авіабомб (КАБ). Один із боєприпасів вибухнув поблизу медичних закладів у районі з великим скупченням людей та інтенсивним рухом транспорту. Внаслідок удару є загиблі та десятки постраждалих. Про наслідки атаки повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, один із КАБів поцілив біля медичних установ, де в момент обстрілу перебували цивільні та рухалися автомобілі. Інші авіабомби влучили по об'єктах інфраструктури. Місцева влада наголошує, що Росія вкотре атакувала район, де знаходилися мирні жителі.

Згодом виконувач обов'язків голови громади Артем Кобзар уточнив інформацію про жертв. За його словами, внаслідок удару загинули троє людей. Серед них – 54-річний чоловік і 75-річна жінка, особу ще одного загиблого наразі встановлюють.

Кількість поранених зросла до 20 осіб. У важкому стані перебувають четверо постраждалих. Також серед травмованих є двоє дітей, яким надають необхідну медичну допомогу.

Вибухова хвиля та уламки спричинили значні руйнування. Попередньо пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі, об'єкти міської інфраструктури, тролейбус, а також лінії електропередач і системи водопостачання.

Через пошкодження комунікацій без води тимчасово залишилися мешканці кількох вулиць, зокрема Привокзальної, Харитоненка та Троїцької. Комунальні служби вже працюють над відновленням мереж.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський поки не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи збереже Михайло Федоров посаду міністра оборони після формування нового складу Кабінету Міністрів. Про це глава держави повідомив журналістам, відповідаючи на запитання щодо кадрових змін в уряді.