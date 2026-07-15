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Адские бомбы разгромили целую общину: власти шокировали заявлением о жертвах и раненых

Одна из российских управляемых авиабомб взорвалась недалеко от медицинских учреждений в районе с оживленным автомобильным и пешеходным движением

15 июля 2026, 16:05
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Клименко Елена

Российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумскую общину, применив шесть управляемых авиабомб (КАБ). Один из боеприпасов разразился вблизи медицинских учреждений в районе с большим скоплением людей и интенсивным движением транспорта. В результате удара погибли и десятки пострадавших. О последствиях атаки сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Адские бомбы разгромили целую общину: власти шокировали заявлением о жертвах и раненых

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, один из КАБов попал возле медицинских учреждений, где в момент обстрела находились гражданские и двигались автомобили. Остальные авиабомбы попали по объектам инфраструктуры. Местные власти подчеркивают, что Россия в очередной раз атаковала район, где находились мирные жители.

Впоследствии исполняющий обязанности главы общины Артем Кобзарь уточнил информацию о жертвах. По его словам, в результате удара погибли три человека. Среди них – 54-летний мужчина и 75-летняя женщина, личность еще одного погибшего устанавливают.

Число раненых возросло до 20 человек. В тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших. Также среди травмированных двое детей, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.  

Взрывная волна и обломки повлекли за собой значительные разрушения. Предварительно повреждены около десяти многоквартирных домов, административные здания, объекты городской инфраструктуры, троллейбус, а также линии электропередач и системы водоснабжения.

Из-за повреждений коммуникаций без воды временно остались жители нескольких улиц, в частности, Привокзальной, Харитоненко и Троицкой. Коммунальные службы уже работают над восстановлением сетей.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о том, сохранит ли Михаил Федоров должность министра обороны после формирования нового состава Кабинета Министров. Об этом глава государства сообщил журналистам, отвечая на вопросы кадровых изменений в правительстве.



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