Пекельна ніч на Одещині: сили ППО повністю провалили своє головне завдання

У ніч на 2 грудня РФ завдала масованого удару дронами по південних районах Одещини. Мішенню знову стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

У регіоні вночі діяли сили ППО. Попри це, були зафіксовані пошкодження енергетичного об’єкта, адміністративної будівлі та окремих приватних домогосподарств.

"Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, однак атака спричинила перебої з електропостачанням. Інформації про загиблих або постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби та 11 пунктів незламності. Критична інфраструктура тимчасово забезпечується генераторами.

За даними ДТЕК, через пошкодження енергетичного об’єкта 8 000 родин були перепідключені за резервними схемами, ще 36 300 тимчасово залишилися без електрики. "Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, що 27 листопада Росія вже здійснювала удари дронами по Одещині, внаслідок яких частково постраждала цивільна інфраструктура. Тоді були пошкоджені фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі автозаправної станції. Інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Як вже писали "Коментарі", колишній міністр охорони навколишнього середовища Юрій Костенко переконаний, що нинішні події є продовженням російської агресії, яка залишається критично важливою для Володимира Путіна, особливо на тлі часткових просувань російської армії на фронті.