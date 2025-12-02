Адская ночь в Одесской области: силы ПВО полностью провалили свою главную задачу

В ночь на 2 декабря РФ нанесла массированный удар дронами по южным районам Одесщины. Мишенью снова стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

В регионе ночью действовали силы ПВО. Несмотря на это, были зафиксированы повреждения энергетического объекта, административного здания и отдельных частных домохозяйств.

"Пожар оперативно ликвидировали спасатели, однако атака повлекла за собой перебои с электроснабжением. Информации о погибших или пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы и 11 пунктов несокрушимости. Критическая инфраструктура временно обеспечивается генераторами.

По данным ДТЭК, из-за повреждения энергетического объекта 8 000 семей были переподключены по резервным схемам, еще 36 300 временно остались без электричества. "Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии", — сообщили в компании.

Напомним, что 27 ноября Россия уже совершала удары дронами по Одесщине, в результате которых частично пострадала гражданская инфраструктура. Тогда были повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конноспортивного клуба и здания автозаправочной станции. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко убежден, что нынешние события являются продолжением российской агрессии, остающейся критически важной для Владимира Путина, особенно на фоне частичных продвижений российской армии на фронте.