Пастка Кремля: 17 південноафриканців обдурили обіцянками роботи – і відправили воювати в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Пастка Кремля: 17 південноафриканців обдурили обіцянками роботи – і відправили воювати в Україну

Молодих чоловіків з Південної Африки завербували нібито для «високої оплати праці за кордоном», але замість обіцяної роботи вони опинилися на фронті війни Росії проти України.

6 листопада 2025, 13:52
Автор:
Проніна Аня

Південноафриканська влада повідомила, що отримала сигнали від 17 своїх громадян, які звернулися по допомогу після того, як були обманом втягнуті у бойові дії на сході України. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела уряду ПАР

Південна Африка розслідує, як її громадян втягнули у війну РФ – уряд підтвердив, що вже працює над поверненням людей додому

За даними розслідування, молодим чоловікам віком від 20 до 39 років обіцяли високооплачувану роботу в Росії, однак після прибуття вони були змушені приєднатися до військових формувань, що воюють проти України. Деякі з них перебувають під контролем і не можуть самостійно повернутися додому.

Президент ПАР Сіріл Рамафоса доручив провести офіційне розслідування, аби встановити, хто стоїть за вербуванням і яким чином ці громадяни були втягнуті у конфлікт. Влада країни вже працює над безпечним поверненням постраждалих та планує посилити заходи проти подібних схем.

У повідомленні йдеться про те,  що Росія дедалі частіше вдається до залучення іноземців через посередників і приватні військові компанії, аби компенсувати втрати на фронті. Вербувальники активно шукають працівників у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, пропонуючи їм "високі заробітки", однак реальність для більшості завербованих перетворюється на пастку без права вибору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що у  Росії намагаються знайти охочих воювати проти України, відтак набирають всіх, хто може воювати. При цьому використовують усі можливі способи, щоб вербувати чоловіків на війну. Так, у РФ хочуть створити нову комп'ютерну гру, присвячену застосуванню безпілотників на війні. 




