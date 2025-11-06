Ловушка Кремля: 17 южноафриканцев обманули обещаниями работы – и отправили воевать в Украину

Південноафриканська влада повідомила, що отримала сигнали від 17 своїх громадян, які звернулися по допомогу після того, як були обманом втягнуті у бойові дії на сході України. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела уряду ПАР

За даними розслідування, молодим чоловікам віком від 20 до 39 років обіцяли високооплачувану роботу в Росії, однак після прибуття вони були змушені приєднатися до військових формувань, що воюють проти України. Деякі з них перебувають під контролем і не можуть самостійно повернутися додому.

Президент ПАР Сіріл Рамафоса доручив провести офіційне розслідування, аби встановити, хто стоїть за вербуванням і яким чином ці громадяни були втягнуті у конфлікт. Влада країни вже працює над безпечним поверненням постраждалих та планує посилити заходи проти подібних схем.

У повідомленні йдеться, що Росія дедалі частіше вдається до залучення іноземців через посередників і приватні військові компанії, аби компенсувати втрати на фронті. Вербувальники активно шукають працівників у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, пропонуючи їм "високі заробітки", однак реальність для більшості завербованих перетворюється на пастку без права вибору.

