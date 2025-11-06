logo

BTC/USD

102493

ETH/USD

3351.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ловушка Кремля: 17 южноафриканцев обманули обещаниями работы – и отправили воевать в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Ловушка Кремля: 17 южноафриканцев обманули обещаниями работы – и отправили воевать в Украину

Молодых мужчин из Южной Африки завербовали якобы для высокой оплаты труда за границей, но вместо обещанной работы они оказались на фронте войны России против Украины.

6 ноября 2025, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Південноафриканська влада повідомила, що отримала сигнали від 17 своїх громадян, які звернулися по допомогу після того, як були обманом втягнуті у бойові дії на сході України. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела уряду ПАР

Ловушка Кремля: 17 южноафриканцев обманули обещаниями работы – и отправили воевать в Украину

Южная Африка расследует, как ее граждан втянули в войну РФ – правительство подтвердило, что уже работает над возвращением людей домой

За даними розслідування, молодим чоловікам віком від 20 до 39 років обіцяли високооплачувану роботу в Росії, однак після прибуття вони були змушені приєднатися до військових формувань, що воюють проти України. Деякі з них перебувають під контролем і не можуть самостійно повернутися додому.

Президент ПАР Сіріл Рамафоса доручив провести офіційне розслідування, аби встановити, хто стоїть за вербуванням і яким чином ці громадяни були втягнуті у конфлікт. Влада країни вже працює над безпечним поверненням постраждалих та планує посилити заходи проти подібних схем.

У повідомленні йдеться, що Росія дедалі частіше вдається до залучення іноземців через посередників і приватні військові компанії, аби компенсувати втрати на фронті. Вербувальники активно шукають працівників у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, пропонуючи їм "високі заробітки", однак реальність для більшості завербованих перетворюється на пастку без права вибору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що у  Росії намагаються знайти охочих воювати проти України, відтак набирають всіх, хто може воювати. При цьому використовують усі можливі способи, щоб вербувати чоловіків на війну. Так, у РФ хочуть створити нову комп'ютерну гру, присвячену застосуванню безпілотників на війні. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости