Партнерство замість ізоляції: що означає запрошення Путіна до Ради миру Трампа, - Sky News

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, до участі в якій уже нібито запросили російського диктатора Володимира Путіна. Як зазначає кореспондент Sky News Айвор Беннет у своєму аналізі, повномасштабне вторгнення в сусідню державу, вочевидь, не стало перепоною для того, аби Путін отримав роль мирного арбітра.

Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)

"Якщо Дональд Трамп не розуміє цієї іронії, то українці її точно не пропустять. Проживши майже чотири роки під російськими ракетними атаками, Київ, без сумніву, буде обурений запрошенням американського президента Володимиру Путіну приєднатися до його Ради миру щодо Гази", – зазначається в матеріалі.

Нова Рада має стежити за дотриманням режиму перемир’я, однак саме цього Трампу так і не вдалося досягти у війні проти України. Росія й надалі повторює свою позицію про "жодного перемирʼя до повної мирної угоди". Кремль продовжує відкидати пропозиції України щодо припинення бойових дій на поточній лінії фронту.

Попри те, що Білий дім поки офіційно не підтвердив факт запрошення Путіна, сама поява такої інформації, на думку автора, багато говорить про ставлення Трампа до Росії та війни в Україні:

"Замість вигнанця він бачить у Путіні партнера. Це запрошення лише посилить зростаючі підозри Європи, що, коли йдеться про мирні переговори, Вашингтон сильно сприяє Москві. Для Путіна це подарунок – ще один крок з міжнародної ізоляції до реабілітації".

Аналітики припускають, що згода кремлівського лідера може змусити окремих учасників залишити свої посади в цій Раді, а інші можуть узагалі відмовитися від участі. Водночас, незалежно від цього, Путін знову отримає можливість бути присутнім за столом переговорів. І питання Гази, ймовірно, стане лише першим кроком.

Зазначається, що Трамп має намір розширити мандат Ради для врегулювання й інших конфліктів.

"Чи може Україна бути одним з них? Безумовно, це пропозиція, від якої російський лідер не зможе відмовитися. Є побоювання, що рада може підірвати роль ООН, постійним членом Ради Безпеки якої є Росія. Але я не думаю, що Путін буде надто перейматися цим. Все, що послаблює існуючий світовий порядок, як правило, радує Кремль, особливо якщо Володимир Зеленський не буде запрошений", – підсумував автор аналізу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився від запрошення лідера США Дональда Трампа приєднатися до так званої "Ради миру".

Французький президент навів свої аргументи на користь такого рішення, пише Bloomberg з посиланням на обізнане джерело. За інформацією співрозмовника видання, Макрон вважає, що хартія цієї ради виходить за межі ситуації в Газі й викликає серйозні занепокоєння. Зокрема йдеться про дотримання принципів та інституційних рамок ООН, які Франція вважає незаперечними.

Ще у вересні 2025 року Білий дім оприлюднив план президента США Дональда Трампа із 20 пунктів щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази. У документі, зокрема, йшлося про створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління регіоном.