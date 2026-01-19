Партнерство вместо изоляции: что означает приглашение Путина в Совет мира Трампа, - Sky News

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, к участию в котором уже якобы пригласили российского диктатора Владимира Путина. Как отмечает корреспондент Sky News Айвор Беннет в своем анализе, полномасштабное вторжение в соседнее государство, очевидно, не стало препятствием для того, чтобы Путин получил роль мирного арбитра.

Трамп и Путин (фото из открытых источников)

"Если Дональд Трамп не понимает этой иронии, то украинцы ее точно не пропустят. Прожив почти четыре года под российскими ракетными атаками, Киев, без сомнения, будет возмущен приглашением американского президента Владимиру Путину присоединиться к его Совету по Газе", — отмечается в материале.

Новая Рада должна следить за соблюдением режима перемирия, однако именно этого Трампа так и не удалось добиться в войне против Украины. Россия и дальше повторяет свою позицию о "ни одного перемирия до полного мирного соглашения". Кремль продолжает отвергать предложения Украины по прекращению боевых действий на текущей линии фронта.

Несмотря на то, что Белый дом пока официально не подтвердил факт приглашения Путина, само появление такой информации, по мнению автора, много говорит об отношении Трампа к России и войне в Украине:

"Вместо изгнанника он видит в Путине партнера. Это приглашение лишь усугубит растущие подозрения Европы, что когда речь идет о мирных переговорах, Вашингтон сильно способствует Москве. Для Путина это подарок – еще один шаг из международной изоляции к реабилитации".

Аналитики предполагают, что согласие кремлевского лидера может заставить отдельных участников покинуть свои должности в этом Совете, а другие могут вообще отказаться от участия. В то же время, вне зависимости от этого, Путин снова получит возможность присутствовать за столом переговоров. И вопрос Газы, вероятно, станет только первым шагом.

Отмечается, что Трамп намерен расширить мандат Совета по урегулированию и других конфликтов.

"Может ли Украина быть одним из них? Безусловно, это предложение, от которого российский лидер не сможет отказаться. Есть опасения, что совет может подорвать роль ООН, постоянным членом Совета Безопасности которого является Россия. Но я не думаю, что Путин будет слишком беспокоиться об этом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от приглашения лидера США Дональда Трампа присоединиться к так называемому "Совету мира".

Французский президент привел свои аргументы в пользу такого решения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По информации собеседника издания, Макрон считает, что хартия этого совета выходит за пределы ситуации в Газе и вызывает серьезную обеспокоенность. В частности, речь идет о соблюдении принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает неоспоримыми.

Еще в сентябре 2025 года Белый дом обнародовал план президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по урегулированию конфликта в Секторе Газа. В документе, в частности, речь шла о создании международного "Совета мира", который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению регионом.