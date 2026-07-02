Паливна криза вдарила по росіянам із новою силою: який вихід знайшли окупанти

Паливна криза, що заглиблюється в Росії, призвела до несподіваного ефекту — власники автомобілів масово намагаються перевести машини на газ, щоб скоротити витрати на пальне. Однак стрімке зростання попиту обернулося новими проблемами: обладнання не вистачає, черги розтягуються на місяці, а ціни зростають.

ГБО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Moscow Times, кількість звернень щодо встановлення газобалонного обладнання (ГБО) у червні виявилася приблизно на 35% вищою, ніж навесні. Автовласники прагнуть знайти дешевшу альтернативу бензину, вартість та доступність якого викликають дедалі більше питань.

Однак сервісні центри не готові до такого напливу клієнтів. У багатьох майстернях запис на переобладнання автомобілів уже сформовано на три місяці наперед. Більше того, самі станції технічного обслуговування зіткнулися з нестачею комплектуючих, оскільки постачальники не встигли створити необхідні запаси.

Представники галузі визнають, що склади стрімко спорожніли, а вартість комплектів устатковання практично подвоїлася за короткий період. Це робить перехід на газ значно дорожчим, ніж очікували багато автомобілістів.

Додатковою проблемою стало те, що найбільший виробник газобалонного обладнання – Новогрудський завод газової апаратури – також не впорається з обсягом замовлень. Підприємство не встигає задовольнити попит, що різко збільшився, що лише посилює дефіцит на ринку.

В результаті вартість встановлення ГБО без урахування обов'язкової реєстрації тепер становить від 53 до 90 тисяч рублів. Експерти відзначають, що ситуація, що склалася, стала ще одним проявом кризових процесів на російському паливному ринку, де спроба заощадити обертається для автомобілістів новими витратами, тривалим очікуванням і дефіцитом необхідного обладнання.

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