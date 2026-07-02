Топливный кризис ударил по россиянам с новой силой: какой выход нашли оккупанты

Углубляющийся топливный кризис в России привел к неожиданному эффекту – владельцы автомобилей массово пытаются перевести машины на газ, чтобы сократить расходы на горючее. Однако стремительный рост спроса обернулся новыми проблемами: оборудования не хватает, очереди растягиваются на месяцы, а цены продолжают расти.

Установка ГБО. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Moscow Times, количество обращений по установке газобаллонного оборудования (ГБО) в июне оказалось примерно на 35% выше, чем весной. Автовладельцы стремятся найти более дешевую альтернативу бензину, стоимость и доступность которого вызывают все больше вопросов.

Однако сервисные центры оказались не готовы к такому наплыву клиентов. Во многих мастерских запись на переоборудование автомобилей уже сформирована на три месяца вперед. Более того, сами станции технического обслуживания столкнулись с нехваткой комплектующих, поскольку поставщики не успели создать необходимые запасы.

Представители отрасли признают, что склады стремительно опустели, а стоимость комплектов оборудования практически удвоилась за короткий период. Это делает переход на газ значительно дороже, чем ожидали многие автомобилисты.

Дополнительной проблемой стало то, что крупнейший производитель газобаллонного оборудования – Новогрудский завод газовой аппаратуры – также не справляется с объемом заказов. Предприятие не успевает удовлетворить резко возросший спрос, что лишь усиливает дефицит на рынке.

В результате стоимость установки ГБО без учета обязательной регистрации теперь составляет от 53 до 90 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация стала еще одним проявлением кризисных процессов на российском топливном рынке, где попытка сэкономить оборачивается для автомобилистов новыми расходами, длительным ожиданием и дефицитом необходимого оборудования.

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