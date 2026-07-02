logo

BTC/USD

61193

ETH/USD

1644.24

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

50.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Топливный кризис ударил по россиянам с новой силой: какой выход нашли оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Топливный кризис ударил по россиянам с новой силой: какой выход нашли оккупанты

Дефицит бензина спровоцировал ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование, но рынок оказался к нему не готов

2 июля 2026, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Углубляющийся топливный кризис в России привел к неожиданному эффекту – владельцы автомобилей массово пытаются перевести машины на газ, чтобы сократить расходы на горючее. Однако стремительный рост спроса обернулся новыми проблемами: оборудования не хватает, очереди растягиваются на месяцы, а цены продолжают расти.

Топливный кризис ударил по россиянам с новой силой: какой выход нашли оккупанты

Установка ГБО. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Moscow Times, количество обращений по установке газобаллонного оборудования (ГБО) в июне оказалось примерно на 35% выше, чем весной. Автовладельцы стремятся найти более дешевую альтернативу бензину, стоимость и доступность которого вызывают все больше вопросов.

Однако сервисные центры оказались не готовы к такому наплыву клиентов. Во многих мастерских запись на переоборудование автомобилей уже сформирована на три месяца вперед. Более того, сами станции технического обслуживания столкнулись с нехваткой комплектующих, поскольку поставщики не успели создать необходимые запасы.

Представители отрасли признают, что склады стремительно опустели, а стоимость комплектов оборудования практически удвоилась за короткий период. Это делает переход на газ значительно дороже, чем ожидали многие автомобилисты.

Дополнительной проблемой стало то, что крупнейший производитель газобаллонного оборудования – Новогрудский завод газовой аппаратуры – также не справляется с объемом заказов. Предприятие не успевает удовлетворить резко возросший спрос, что лишь усиливает дефицит на рынке.

В результате стоимость установки ГБО без учета обязательной регистрации теперь составляет от 53 до 90 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация стала еще одним проявлением кризисных процессов на российском топливном рынке, где попытка сэкономить оборачивается для автомобилистов новыми расходами, длительным ожиданием и дефицитом необходимого оборудования.

Читайте также на портале "Комментарии" - удары Украины перебивают главный козырь России: на какой шаг впервые решился Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/47216
Теги:

Новости

Все новости