Паливна криза охопила Севастополь: окупаційна влада запровадила жорсткі норми

В анексованому Севастополі різко загострилася ситуація з паливом. На автозаправках міста почали обмежувати продаж бензину, а місцеві жителі повідомляють про довгі черги та стрімке зростання паніки серед водіїв.

Дефіцит палива у Севастополі.

Проблеми стали особливо помітними ввечері 22 травня, хоча перші ознаки дефіциту з'явилися ще днем раніше. Після заяв представників окупаційної адміністрації про запровадження ліміту на продаж палива попит різко зріс, а автомобілісти почали масово скуповувати бензин.

Тепер на окремих АЗС водіям дозволяють купувати не більше ніж 20 літрів палива на одну машину або каністру. Влада пояснює обмеження “логістичними труднощами” та необхідністю запобігти ажіотажу. Проте місцеві жителі побоюються, що ситуація може швидко перерости у повноцінну паливну кризу.

За словами очевидців, на багатьох заправках утворилися великі черги, а водії не розуміють, наскільки вистачить запасів палива та коли постачання стабілізується. Особливо напруженою ситуація стала для громадського транспорту. Водії міських автобусів стверджують, що їм уже обіцяють видавати паливо спеціальними талонами.

Так званий “глава Севастополя” Михайло Развожаєв заявив, що влада намагається нормалізувати ситуацію в найкоротші терміни. Проте конкретних термінів відновлення стабільних постачань поки що не називають.

Російські ЗМІ також повідомляють про проблеми із дизельним паливом. За їхніми даними, частина дизеля вже відпускається лише за талонами.

На тлі війни, що триває, і ударів по логістичній інфраструктурі РФ подібні перебої починають все частіше виникати в окупованому Криму. Місцеві жителі побоюються, що нинішні обмеження можуть стати лише першим сигналом більш масштабних проблем із постачанням палива на півострів.

