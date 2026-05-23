Топливный кризис охватил Севастополь: оккупационные власти ввели жесткие нормы

В аннексированном Севастополе резко обострилась ситуация с топливом. На автозаправках города начали ограничивать продажу бензина, а местные жители сообщают о длинных очередях и стремительном росте паники среди водителей.

Дефицит топлива в Севастополе.

Проблемы стали особенно заметны вечером 22 мая, хотя первые признаки дефицита появились еще днем ранее. После заявлений представителей оккупационной администрации о введении лимита на продажу топлива спрос резко вырос, а автомобилисты начали массово скупать бензин.

Теперь на отдельных АЗС водителям разрешают покупать не более 20 литров топлива на одну машину или канистру. Власти объясняют ограничения “логистическими трудностями” и необходимостью предотвратить ажиотаж. Однако местные жители опасаются, что ситуация может быстро перерасти в полноценный топливный кризис.

По словам очевидцев, на многих заправках образовались большие очереди, а водители не понимают, насколько хватит запасов топлива и когда поставки стабилизируются. Особенно напряженной ситуация стала для общественного транспорта. Водители городских автобусов утверждают, что им уже обещают выдавать топливо по специальным талонам.

Так называемый “глава Севастополя” Михаил Развожаев заявил, что власти пытаются нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки. Однако конкретных сроков восстановления стабильных поставок пока не называют.

Российские СМИ также сообщают о проблемах с дизельным топливом. По их данным, часть дизеля уже отпускается только по талонам.

На фоне продолжающейся войны и ударов по логистической инфраструктуре РФ подобные перебои начинают все чаще возникать в оккупированном Крыму. Местные жители опасаются, что нынешние ограничения могут стать лишь первым сигналом более масштабных проблем с поставками топлива на полуостров.

