Боротьба за контроль над Покровськом у Донецькій області, який є стратегічним вузлом на важливих автомобільних та залізничних маршрутах, триває вже понад рік. Проте останніми днями російські війська посилили активність, перекидаючи додаткові сили до цього регіону. Як повідомляє Sky News, окупанти змогли наблизитися до захоплення міста завдяки певним тактичним перевагам.

Фото: з відкритих джерел

За словами українського військового керівництва, росіяни активізували операції біля Покровська, використовуючи густий туман як прикриття від українських безпілотників.

Військовий аналітик Майкл Кларк зазначає, що туман полегшив просування невеликих груп російських військ у центр міста.



"Тут не було нічого особливо інноваційного — просто чисельність сил перевищувала можливості української армії", — пояснює експерт.

Водночас Кларк підкреслює, що погодні умови не були вирішальними. Падіння Покровська, на його думку, відбулося б приблизно в той самий час через накопичення Росією великої кількості військ.

За оцінками аналітика, Росія розгорнула близько 100 тисяч солдатів у секторі навколо Покровська, тоді як українська сторона змогла розмістити лише 30–40 тисяч військовослужбовців.

Майкл Кларк також припускає, що Україна, можливо, запізнилася з організованим відступом, щоб уникнути втрат особового складу та техніки.

"Чи зможуть українці відійти впорядковано? Раніше в Авдіївці та Бахмуті цього зробити не вдалося", — додає він.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що без серйозної боротьби з корупцією Україна не зможе стати членом Європейського Союзу. Про це він заявив під час ефіру Polsat News.