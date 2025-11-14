Борьба за контроль над Покровском в Донецкой области, являющийся стратегическим узлом на важных автомобильных и железнодорожных маршрутах, продолжается уже более года. Однако в последние дни российские войска усилили активность, опрокидывая дополнительные силы в этот регион. Как сообщает Sky News, оккупанты смогли приблизиться к захвату города благодаря определенным тактическим преимуществам.

Фото: из открытых источников

По словам украинского военного руководства, россияне активизировали операции у Покровска, используя густой туман в качестве прикрытия украинских беспилотников.

Военный аналитик Майкл Кларк отмечает, что туман облегчил продвижение небольших групп русских войск в центр города.



"Здесь не было ничего особенно инновационного — просто численность сил превышала возможности украинской армии", — объясняет эксперт.

В то же время, Кларк подчеркивает, что погодные условия не были решающими. Падение Покровска, по его мнению, произошло бы примерно в то же время из-за накопления Россией большого количества войск.

По оценкам аналитика, Россия развернула около 100 тысяч солдат в секторе вокруг Покровска, в то время как украинская сторона смогла разместить только 30-40 тысяч военнослужащих.

Майкл Кларк также предполагает, что Украина, возможно, опоздала с организованным отступлением во избежание потерь личного состава и техники.

"Смогут ли украинцы отойти в порядке? Ранее в Авдеевке и Бахмуте этого сделать не удалось", – добавляет он.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что без серьезной борьбы с коррупцией Украина не сможет стать членом Европейского Союза. Об этом он заявил в эфире Polsat News.