Падати далі нікуди, але РФ впала ще нижче: що заявили в Москві

Після окупації російськими військами території України там погіршилась екологічна ситуація, однак в Москві вирішили перекласти провину на Україну.

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Росія розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за стан довкілля на тимчасово окупованих територіях на саму Україну.

Аналітики пояснили, що в Москві презентували так звану білу книгу про екологічну ситуацію на ТОТ. Її підготували підконтрольні російській владі наукові структури.

“Документ подається як “перший комплексний аналіз екологічних збитків за пострадянський період”. У матеріалах звіту визнається, що війна завдала масштабної шкоди довкіллю — знищення лісів, деградація ґрунтів, забруднення води, руйнування природоохоронних територій тощо. Однак відповідальність за ці процеси системно перекладається на Україну. Водночас підкреслюється нібито “відновлювальна діяльність” РФ на окупованих територіях”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що це маніпулятивна риторика: Росія не забуває, що сама розв’язала війну проти України, яка стала ключовою причиною масштабного руйнування екосистем.

“Бойові дії, обстріли, мінування територій, пожежі та знищення критичної інфраструктури — прямі наслідки російської агресії. Просуваючи подібні “дослідження”, Росія намагається уникнути відповідальності за екоцид, який вона здійснює на українських землях”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату у РФ.