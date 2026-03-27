Падати далі нікуди, але РФ впала ще нижче: що заявили в Москві

Кречмаровская Наталия
Після окупації російськими військами території України там погіршилась екологічна ситуація, однак в Москві вирішили перекласти провину на Україну.
Окупанти.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Росія розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за стан довкілля на тимчасово окупованих територіях на саму Україну.
Аналітики пояснили, що в Москві презентували так звану білу книгу про екологічну ситуацію на ТОТ. Її підготували підконтрольні російській владі наукові структури.
Аналітики зазначають, що це маніпулятивна риторика: Росія не забуває, що сама розв’язала війну проти України, яка стала ключовою причиною масштабного руйнування екосистем.
