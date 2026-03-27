Главная Новости Общество Война с Россией Падать дальше некуда, но РФ упала еще ниже: что заявили в Москве
Падать дальше некуда, но РФ упала еще ниже: что заявили в Москве

Россия традиционно во всем винит Украину

27 марта 2026, 21:17
Кречмаровская Наталия

После оккупации российскими войсками территории Украины там ухудшилась экологическая ситуация, однако в Москве решили перевести вину на Украину.

Падать дальше некуда, но РФ упала еще ниже: что заявили в Москве

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Россия развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на перевод ответственности за состояние окружающей среды на временно оккупированных территориях на саму Украину.

Аналитики объяснили, что в Москве презентовали так называемую белую книгу об экологической ситуации на ВОТ. Ее подготовили подконтрольные российским властям научные структуры.

"Документ подается как "первый комплексный анализ экологических убытков за постсоветский период". В материалах отчета признается, что война нанесла масштабный ущерб окружающей среде — уничтожение лесов, деградация почв, загрязнение воды, разрушение природоохранных территорий и т.д. Однако ответственность за эти процессы системно переводится на Украину". В то же время подчеркивается якобы "восстановительная деятельность" РФ на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что это манипулятивная риторика: Россия не забывает, что сама развязала войну против Украины, ставшей ключевой причиной масштабного разрушения экосистем.

"Боевые действия, обстрелы, минирование территорий, пожары и уничтожение критической инфраструктуры — прямые последствия российской агрессии. Продвигая подобные исследования, Россия пытается избежать ответственности за экоцид, который она осуществляет на украинских землях", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0o8qnQ2wHbiyqiMKmPoTd6ZCcaZ4JZ8sYWRTuu9NvHC667eE4K6DYQrmqDWQyuGpel
