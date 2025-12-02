Озвучено несподіваний задум Путіна щодо мирного плану : як буде діяти диктатор

Політолог та співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян заявив в ефірі Еспресо, що Путін формально демонструватиме готовність до мирних переговорів, однак насправді застосовуватиме маніпуляції та тиск. За його словами, Росія навмисно створює ілюзію діалогу, одночасно відкладаючи впровадження нових санкцій і вигідно використовує хаос у західній коаліції.

Фото: з відкритих джерел

"Путін буде діяти згідно з російською приказкою: підтримка за формою й знущання по суті. Він буде казати, що вони вивчають, будуть викладати свої пропозиції, що все це вже змінило дух Анкоріджу і потребує внесення тепер російських пропозицій, і будуть далі тягнути Трампа за причинне місце. Власне, для цього вся ця історія запускалася", — зазначив Саакян.

На його думку, у цей час Україна та європейські партнери активно протистоять російським маніпуляціям, але сама Росія відчуває значну впевненість. Причина полягає в тому, що чинні санкції проти Москви постійно відкладаються, а на запровадження нових у західних країн наразі не вистачає ні часу, ні ресурсів. Окремо політолог виділив складну позицію Бельгії щодо арешту російських активів, що створює додаткові труднощі для коаліції.

"Вже виходить представник Бельгії й каже: 'Ну яка ж конфіскація? Дивіться, ми ж на межі перемовного прориву, тут же зараз переговори. Ви хочете зірвати план Трампа?' Тобто заради цього це і робилося Росією: вони створили хибну ціль, одну велику симуляцію, з якою ми тепер змушені боротися як із фактом дійсності", — додав Саакян.

Як вже писали "Коментарі", Кремль заявляє, що Росія нібито не відкидає можливості участі у мирних перемовинах, однак діалог з Україною, за позицією Москви, можливий лише після виконання всіх цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це йдеться у коментарі прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.