Озвучен неожиданный замысел Путина относительно мирного плана: как будет действовать диктатор

Политолог и соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян заявил в эфире Эспрессо, что Путин будет формально демонстрировать готовность к мирным переговорам, однако на самом деле будет применять манипуляции и давление. По его словам, Россия специально создает иллюзию диалога, одновременно откладывая внедрение новых санкций и выгодно использует хаос в западной коалиции.

Фото: из открытых источников

"Путин будет действовать согласно российской поговорке: поддержка по форме и издевательства по сути. Он будет говорить, что они изучают, будут излагать свои предложения, что все это уже изменило дух Анкориджа и требует внесения теперь российских предложений, и будут дальше тянуть Трампа за причинное место. Собственно, для этого вся".

По его мнению, в настоящее время Украина и европейские партнеры активно противостоят российским манипуляциям, но сама Россия испытывает значительную уверенность. Причина заключается в том, что действующие санкции против Москвы постоянно откладываются, а на введение новых западных стран пока не хватает ни времени, ни ресурсов. Отдельно политолог выделил сложную позицию Бельгии по аресту российских активов, что создает дополнительные трудности для коалиции.

"Уже выходит представитель Бельгии и говорит: 'Ну какая же конфискация? Смотрите, мы же на грани переговорного прорыва, тут же сейчас переговоры. Вы хотите сорвать план Трампа?' То есть, ради этого это и делалось Россией: они создали ложную цель, одну большую симуляцию, с которой мы теперь вынуждены бороться как с фактом действительности", — добавил Саакян.

Как уже писали "Комментарии", Кремль заявляет, что Россия якобы не исключает возможности участия в мирных переговорах, однако диалог с Украиной, по позиции Москвы, возможен только после выполнения всех целей так называемой "специальной военной операции". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.