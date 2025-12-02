Озвучено категоричний ультиматум щодо мирних перемовин: українців вводять в оману

Військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко різко відреагував на тривалі дипломатичні переговори та дискусії про мир і перемир’я, назвавши їх радше “медійним спогляданням”, ніж реальною діяльністю. На його думку, багато з цих обговорень — це спроба створити ілюзію контролю та безпеки, водночас відволікаючи від справжніх процесів на фронті.

Фото: з відкритих джерел

Луценко наголошує, що справжні відповіді щодо розвитку війни не варто шукати за столами переговорів, а слід спостерігати за тим, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Він прогнозує, що вже через кілька місяців розпочнеться п’ятий рік подібних розмов про закінчення війни, які, на його думку, не наближають перемоги.

“Буквально через пару місяців ми зауважимо, що настало п’яте коло обговорень про те, що війна ось-ось завершиться. Наступає п’ятий рік медійного споглядання дипломатичних столів”, — підкреслює Луценко.

За його словами, ті, хто сидить у кабінетах і “невтомно підкреслює власну значимість”, використовують бажання людей до миру для маніпуляцій, тоді як справжня сила, яка впливає на хід подій, має зовсім інший характер. Луценко зауважує: ключову роль у долі війни відіграє “обличчя російського солдата”, яке “все ще наповнене приреченою рішучістю”.

Він критикує уявлення, що конфлікт можна зупинити лише грошима чи дипломатичними угодами.

“Виявилося, що гроші — занадто мало для кремлівських… Бо кров солодше за долари, карта влади завжди б’є карту грошей”, — наголошує Луценко.

За його словами, мирні ініціативи та плани часто запускаються з однією метою — “розслабити, розділити і обманути”, приховуючи справжню реальність і відволікаючи українців від активної оборони та самозахисту.

Журналіст підкреслює, що війна вимагає від українців рішучості: “Менше триндіти, а більше битися, перестати чекати чуда і нарешті почати жити і радіти”. На завершення Луценко драматично додає, що "перемога вже кілька разів приходила, але нас не було вдома”, закликаючи до активної участі у захисті країни та відмови від ілюзій.

Як вже писали "Коментарі", Європейський центральний банк відмовився надавати гарантії для виплати так званого "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який планувалося забезпечити коштами із заморожених російських активів.