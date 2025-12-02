Военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко резко отреагировал на длительные дипломатические переговоры и дискуссии о мире и перемирии, назвав их скорее "медийным созерцанием", чем реальной деятельностью. По его мнению, многие из этих обсуждений — это попытка создать иллюзию контроля и безопасности, отвлекая от настоящих процессов на фронте.

Фото: из открытых источников

Луценко отмечает, что настоящие ответы на развитие войны не стоит искать за столами переговоров, а следует наблюдать за происходящим непосредственно на линии фронта. Он прогнозирует, что уже через несколько месяцев начнется пятый год подобных разговоров об окончании войны, которые, по его мнению, не приближают победу.

"Буквально через пару месяцев мы заметим, что настал пятый круг обсуждений о том, что война вот-вот завершится. Наступает пятый год медийного созерцания дипломатических столов", – подчеркивает Луценко.

По его словам, сидящие в кабинетах и "неутомимо подчеркивающие собственную значимость" используют желание людей к миру для манипуляций, тогда как настоящая сила, влияющая на ход событий, имеет совсем другой характер. Луценко отмечает: ключевую роль в судьбе войны играет "лицо русского солдата", которое "все еще наполнено обреченной решимостью".

Он критикует представление о том, что конфликт можно остановить только деньгами или дипломатическими соглашениями.

"Оказалось, что деньги — слишком мало для кремлевских... Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег", — отмечает Луценко.

По его словам, мирные инициативы и планы часто запускаются с одной целью — "расслабить, разделить и обмануть", скрывая настоящую реальность и отвлекая украинцев от активной обороны и самозащиты.

Журналист подчеркивает, что война требует от украинцев решительности: "Меньше триндиты, а больше драться, перестать ждать чуда и наконец начать жить и радоваться". В завершение Луценко драматично добавляет, что "победа уже несколько раз приходила, но нас не было дома", призывая к активному участию в защите страны и отказу от иллюзий.

